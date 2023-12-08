В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю бойцов ВСУ





При каких обстоятельствах были взяты в плен члены украинской группировки не оглашается.Прежде глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование распоряжается о ликвидации военных, которые желают сдаться в плен российским бойцам. Один из украинских бойцов ранее подтвердил эту информацию. Он сообщил, что существует гуманитарная частота, на которую могут выйти военные ВСУ и сообщить о намерении сдаться в плен.Так, сигнал был перехвачен и группу из 25 человек, которые пришли в назначенное место, были убиты сослуживцами из числа ВСУ.ВС РФ сорвали попытки диверсионных групп ВСУ переправиться на левый берег ДнепраВ США предупредили Зеленского об ударе со стороны ВСУGT: Байден в отчаянии пытается запугивать Путиным для продления помощи Украине