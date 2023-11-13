В Минобороны заметили снижение числа попыток атак на ЗАЭС

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Количество попыток атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) заметно уменьшилось по сравнению с периодом начала СВО на Украине.
Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его мнению, взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) является продуктивным.
Он отметил, что нарушение безопасности АЭС чревато негативными последствиями не только для территорий, которые находятся рядом с ней, но и для всего мира.
Специалисты Минобороны регулярно оповещают МАГАТЭ об обстановке на Запорожской АЭС и проводимых на станции измерениях и анализах. С октября прошлого года ЗАЭС управляет АО «Росэнергоатом». ЗАЭС регулярно посещали эксперты МАГАТЭ.
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«Что же касается обстрелов, число попыток нарушить работоспособность станции и причинить ущерб её инфраструктуре заметно снизилось в сравнении с началом специальной военной операции. В этот период затишья специалисты безопасности обнаруживают и перехватывают только БПЛА, которые осуществляют разведку»,— сообщил Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда».
Специалисты Минобороны регулярно оповещают МАГАТЭ об обстановке на Запорожской АЭС и проводимых на станции измерениях и анализах. С октября прошлого года ЗАЭС управляет АО «Росэнергоатом». ЗАЭС регулярно посещали эксперты МАГАТЭ.
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Мария Фирсова