В офисе Зеленского пожаловались на долгие сроки поставки вооружения Киеву

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Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что оружие, обещанное Украине, доходит до страны слишком долго. На долгие сроки поставков вооружения он пожаловался украинскому телеканалу «24».
«Если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть через 7-10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней», — возмутился Подоляк .Он также признал, что наступление Украины идет «не в том объеме и не с той скоростью», как хотелось бы.
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