В Омске задержали мужчину, который призывал россиян сдаваться в плен

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Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали 22-летнего мужчину.
Он в интернете призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен, а также переходить на сторону ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя управления Ирина Руснак.
Житель Омска и сам планировал вступить в ряды ВСУ.
Мужчина получал от координатора военизированной украинской организации инструкции о том, как пересечь границы России, чтобы добраться до Украины. У мужчины изъяли технику и возбудили уголовное дело.
Ранее ФСБ задержала жителя Рязани, который по заданию украинской разведки совершил теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России и пресс-службе Следственного комитета России.
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Житель Омска и сам планировал вступить в ряды ВСУ.
Ранее ФСБ задержала жителя Рязани, который по заданию украинской разведки совершил теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России и пресс-службе Следственного комитета России.
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Мария Фирсова