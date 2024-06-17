В отношении телеведущей Лазаревой* заведено дело об оправдании терроризма

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Уголовное дело завели против телеведущей Татьяны Лазаревой* об оправдании терроризма. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.
В своем Telegram-канале он выложил документ. В нем сказано, что высказывания Татьяны Лазаревой* об ударах украинских БПЛА по объектам в РФ были изучены. Проведено дополнительное лингвистическое исследование, которое подтвердило, что в её заявлениях содержатся сведения, оправдывающие терроризм.
Дело по статье 205.2 УК РФ было возбуждено 14 мая 2024 года. Максимальный срок лишения свободы по ней — 5 лет. В июне 2022 года Лазарева* была внесена в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Также в этот перечень включен и ее муж. Она неоднократно была оштрафована за нарушение маркировки иноагента.
Ранее телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в розыск.
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* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.
Дело по статье 205.2 УК РФ было возбуждено 14 мая 2024 года. Максимальный срок лишения свободы по ней — 5 лет. В июне 2022 года Лазарева* была внесена в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Также в этот перечень включен и ее муж. Она неоднократно была оштрафована за нарушение маркировки иноагента.
Ранее телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в розыск.
Читайте также:
Телеведущая Лазарева* обжаловала второй штраф за нарушение закона об иноагентах
Татьяна Лазарева* в соцсетях заявила, что её насилуют
Экс-телеведущая Татьяна Лазарева* под видом помощи детям собирает средства для фонда соратника Зеленского
* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.
Дарья Осипова