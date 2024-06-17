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В отношении телеведущей Лазаревой* заведено дело об оправдании терроризма

17 июня 2024, 15:50
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Уголовное дело завели против телеведущей Татьяны Лазаревой* об оправдании терроризма. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.
В своем Telegram-канале он выложил документ. В нем сказано, что высказывания Татьяны Лазаревой* об ударах украинских БПЛА по объектам в РФ были изучены. Проведено дополнительное лингвистическое исследование, которое подтвердило, что в её заявлениях содержатся сведения, оправдывающие терроризм.

Дело по статье 205.2 УК РФ было возбуждено 14 мая 2024 года. Максимальный срок лишения свободы по ней — 5 лет. В июне 2022 года Лазарева* была внесена в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Также в этот перечень включен и ее муж. Она неоднократно была оштрафована за нарушение маркировки иноагента.



Ранее телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в розыск.

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* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.
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«Достаточно мощно»: генерал ВСУ пожаловался на российскую технику
Отставной генерал ВСУ Кривонос: РФ нарастила количество и качество дронов
17 июня 2024, 16:03

Фото:istockphoto/Sergii Vasylchenko

На российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пожаловался экс-замкомандующего Силами спецопераций (ССО) ВСУ генерал Сергей Кривонос в беседе с бывшим нардепом Верховной рады Бориславом Березой.
«Мы видим, что огромное количество (украинских. — Прим. ред.) дронов, которые поступают на фронт, достаточно часто не выполняют свои задачи, потому что российская РЭБ мощная и российские дроны более мощные. Что касается их возможности противодействия украинской РЭБ — тут не только вопрос в количестве, а в качестве и гибкости», – сказал отставной генерал.

Он добавил, что промышленность РФ перешла к мощному потоковому выпуску, а на Украине процветает бюрократия и профнепригодность, что тормозит процесс модернизации техники. По утверждению Кривоноса, РФ за сутки запускает около 1200 БПЛА, что является серьезным показателем.

«Достаточно мощно», – резюмировал офицер.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что до начала спецоперации производство беспилотников в России не было хорошо развито, однако за время украинского конфликта разрыв преодолен, а российский оборонно-промышленный комплекс проверен спецоперацией.

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#россия
#украина
#спецоперация
#всу
#вс рф
#война
#новости
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«Алмаз-Антей» представит турель «Комар» для поражения морских дронов и БПЛА
17 июня 2024, 15:32

Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

Турель «Комар» для поражения целей в воздухе и в море представит российский концерн «Алмаз-Антей» на выставке «Флот-2024». Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что оружие модернизировали и адаптировали для уничтожения морских дронов и беспилотников.
«Обновленная версия «Комара» является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами», – сказано в сообщении концерна.

«Комар» несет не только зенитные ракеты «Игла-С», но и противотанковые «Атаки», способные избавляться от надводных целей. Кроме того, у турели имеется система гиростабилизации, которая позволяет пользоваться оружием с надводной платформы. Ракеты можно запустить как автоматически, так и вручную, также доступно сопровождение цели.

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#россия
#оружие
#новости
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Алаудинов предложил Сырскому «дернуться за сыром в мышеловке» у Харькова
Алаудинов: пусть Сырский подумает, что здесь бесплатный сыр, и дернется
17 июня 2024, 15:23

Фото:istockphoto/IherPhoto

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский должен стянуть солдат ВСУ на харьковское направление как на «бесплатный сыр» в мышеловке. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, пишет ТАСС.
«У них же есть Сырский. Вот пусть подумает, что здесь есть бесплатный сыр в мышеловке. И дернется», — сказал он.

По словам генерал-майора, российские военные заняли самые опасные участки харьковского направления. ВС РФ полностью контролируют всю обстановку.

Ранее сообщалось, что основной проблемой боевиков Вооруженных сил Украины в Харьковской области стали российские средства РЭБ. Украинские беспилотники подавляются российской системой РЭБ на харьковском фронте, что делает ее «беспрецедентной».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что продвижение российской армии на харьковском направлении будет продолжаться до тех пор, пока не будет освобождена достаточная территория для создания санитарной зоны.

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил об освобождении от украинских националистов деревни Рыжевка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Такого еще не было»: названа главная проблема ВСУ под Харьковом
Офицер ВСУ Маляревич: главной проблемой под Харьковом является РЭБ ВС РФ
17 июня 2024, 15:10

Фото:istockphoto/Irina Piskova

Основной проблемой боевиков ВСУ в Харьковской области стали российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом Espreso сообщил заместитель командующего батальоном ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й бригады штурмовиков ВСУ Олесь Маляревич. По словам боевика, украинские беспилотники подавляются российской системой РЭБ на харьковском фронте, что делает ее «беспрецедентной».
«Бывают такие, что почти вслепую летаешь (..) Такого еще не было», – сказал Маляревич.

Он заключил, что из-за действий российских военных ВСУ теряют части, поэтому националистов слабо поддерживают.

Ранее в Кремле объяснили, для чего нужна санитарная зона под Харьковом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что такая мера должна обезопасить российские регионы от обстрелов.

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#украина
#всу
#вс рф
#война
#спецоперация
#армия
#армия россии
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Боец ВС РФ «Чех» спас икону в ДНР и чудом выжил под обстрелом ВСУ
17 июня 2024, 15:05

Фото: iStock/Oleksandr Yakoniuk

Российский морпех с позывным «Чех» спасал в селе Новомихайловка в ДНР икону Николая Чудотворца и попал под обстрел ВСУ, однако не только выжил, но и не получил ранения, икона также не пострадала.
По данным RT, икону Николая Чудотворца бойцы ВС РФ обнаружили под развалинами древнего храма и решили её вытащить. «Чех» решил помочь. Достав икону, он ждал эвакуацию, однако позже решил пойти эвакуационной бригаде навстречу. Пройдя 20 метров, военный попал под кассетный обстрел ВСУ.

Военному удалось укрыться за углом дома, а когда он вышел оттуда с иконой, рядом прилетел ещё один кассетный боеприпас.

«Она разрывается, и вот эти маленькие снаряды — они прямо вокруг меня попадали. Я не знаю, каким чудом я выжил. Но вот хотите верьте, хотите нет. Как видите, стеклянная (рамка иконы цела – ред.)», — рассказал боец.

После обстрела «Чеха» забрал на мотоцикле его сослуживец.

После восстановления Новомихайловки икону планируют вернуть в храм после того, как его отреставрируют. Пока же военных хотят организовать в подразделении походный храм.

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#вс рф
#обстрел
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В Полтаве произошли взрывы
17 июня 2024, 14:59

Фото: iStock/dzika_mrowka

Под Полтавой гражданская инфраструктура попала под обстрел. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что в результате взрыва есть пострадавшие. Согласно информации источника, под завалами здания могут находиться люди.

Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили в восьми украинских областях, а также в частях Херсонской и Запорожской областей, которые подконтрольны боевикам ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: ВС РФ в зоне СВО разбит броневик MaxxPro ВСУ за полмиллиона долларов
17 июня 2024, 14:42

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Бронемашину MaxxPro боевиков ВСУ за полмиллиона долларов уничтожили российские войска в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. Технику разработали в США, чтобы применять ее во время войны в Ираке.
В Минобороны добавили, что MaxxPro уничтожена бойцами группы войск «Центр». Также ВС РФ избавились от боевой машины пехоты (БМП) Bradley, самоходки «Акация», и гаубицы США М777.

«Отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника составили до 335 военнослужащих», – говорится в сообщении.

Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года. Россия регулярно предпринимает попытки начать переговоры с Украиной, однако все они отвергаются киевским режимом.

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Главком ВСУ Сырский: ВС России наступают на всем восточном участке фронта
17 июня 2024, 14:25

Фото: iStock/Anna_Anikina

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал в своем Telegram-канале, что российская армия наступает на всем восточном участке фронта.
Сырский прокомментировал ситуацию на наиболее критических для украинской армии участках фронта. Он отметил, что ВС РФ наступают с различной интенсивностью на Купянском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях.

По словам Сырского ожесточенные бои продолжаются. Особенно тяжелая для ВСУ ситуация происходит на Покровском направлении, заключил главком.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#солдат
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Минобороны: ВС РФ отразили контратаку ВСУ в Харьковской области
17 июня 2024, 13:55

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Контратаку боевиков ВСУ под Харьковом отразили российские военнослужащие. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что группа войск «Север» улучшила положение на переднем крае.
«Отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты», – доложили в ведомстве.

За сутки украинские националисты потеряли 300 единиц живой силы, а также ряд вооружений и транспорта.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ покинули свои позиции в Старомайорском, когда туда вошли бойцы ВС РФ. Солдат с позывным «Котяра» отмечал, что российские подразделения использовали 15 мотоциклов, квадроциклы, а также тяжелую артиллерию. Кроме того, военнослужащие выбрали удачный момент для проведения операции и «вошли красиво».

Москва в очередной раз предложила Киеву уладить миром украинский конфликт, однако там ответили отказом.

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