В Пентагоне раскрыли готовность украинской армии к зиме

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У украинской армии имеются все ресурсы, необходимые для продолжения боевых действий в зимнее время. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, который находится с рабочим визитом в Киеве.
В ходе своей поездки на Украину Остин встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, которого заверил в продолжении поставок вооружения в страну.
Во время пресс-конференции глава американского военного ведомства отметил, что у страны есть все необходимые средства, «чтобы добиться успеха и сражаться зимой».
Также Остин выразил согласие с Зеленским о необходимости продолжения боевых действий.
Кроме того, глава Пентагона предложил Украине новый пакет военной помощи в размере 100 миллионов долларов.
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Во время пресс-конференции глава американского военного ведомства отметил, что у страны есть все необходимые средства, «чтобы добиться успеха и сражаться зимой».
Кроме того, глава Пентагона предложил Украине новый пакет военной помощи в размере 100 миллионов долларов.
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Анастасия Чинкова