В Подмосковье ищут врачей и медсестёр для подразделений военной медицины
В Подмосковье стартовал набор специалистов медицинского профиля на контрактную службу в подразделения военной медицины при Центр специальной подготовки «Витязь». Кандидатам предстоит работать в условиях высокой ответственности, оказывая помощь пострадавшим и участвуя в их эвакуации.
К участию приглашаются как врачи различных специальностей, так и представители среднего медицинского персонала. В частности, требуются хирурги, анестезиологи, терапевты, фельдшеры, операционные и палатные медсёстры, а также санитары.
В обязанности специалистов входит оказание экстренной медицинской помощи, сопровождение раненых, участие в эвакуационных мероприятиях, проведение медицинских процедур и дальнейшее наблюдение за пациентами. Отмечается, что работа связана с повышенными нагрузками и необходимостью быстро принимать решения в сложных ситуациях.
Помимо подготовки кадров для службы, в центре также проводят курсы тактической медицины. Участников обучают базовым навыкам оказания первой помощи, включая остановку кровотечений и использование средств первой помощи до прибытия медицинских специалистов.
Для граждан, заключивших контракт, предусмотрены меры государственного обеспечения, включая проживание, питание, компенсацию транспортных расходов и социальные гарантии, установленные для военнослужащих. Подробные условия участия и требования к кандидатам опубликованы на официальном сайте центра.
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