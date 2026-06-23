В Подмосковье ищут врачей и медсестёр для подразделений военной медицины

23 июня 2026, 17:19

Центр «Витязь» открыл набор военных медиков на контрактную службу

оригинал Фото: Istock / huettenhoelscher

В Подмосковье стартовал набор специалистов медицинского профиля на контрактную службу в подразделения военной медицины при Центр специальной подготовки «Витязь». Кандидатам предстоит работать в условиях высокой ответственности, оказывая помощь пострадавшим и участвуя в их эвакуации.