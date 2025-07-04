В Подмосковье обсудили создание безбарьерной среды для маломобильных граждан
На совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с правительством региона и главами муниципалитетов внимание уделили вопросам доступной среды, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.
«Мы увидели большой запрос, когда общались с нашими героями СВО. Уделяем много внимания реабилитации, оздоровлению, трудоустройству, интеграции героев в мирную жизнь. Важная часть поддержки — организация безбарьерной среды. Это касается и доступа в социальные объекты, и удобства пользования транспортом, и обустройства дворов, подъездов, общественных территорий. Доступная среда касается и малыша, который катается на самокате, и мамы, которая везет ребенка в коляске, и велосипедиста, который едет по делам… Важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно, могли свободно передвигаться, отдыхать, получать социальные услуги», — подчеркнул Воробьёв.
В городском округе Ступино проживает около 6 тысяч людей с ОВЗ, включая 26 участников спецоперации с инвалидностью.
«Создание доступной среды — одна из приоритетных задач социально экономического развития муниципалитета. У нас 206 социально значимых объектов, полностью доступными признано 173», — сообщил глава округа Сергей Мужальских.В рамках программы «Доступная среда» в Ступине оборудуют парковки для инвалидов, обустраивают тротуары, пешеходные пути, остановки и модернизируют светофоры. В парке Островского строится инклюзивная игровая площадка для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В 2025 году в округе установят четыре пандуса: в селе Мещерино на ул. Новая, в деревне Радужная на ул. Дачная и откидной пандус на ул. Куйбышева. Уже понижены бордюры на 137 пешеходных переходах, установлена тактильная плитка для слабовидящих и люки монтируются вровень с тротуаром.
«Говорящие» светофоры с аудиосигналами работают на улицах Куйбышева, Андропова, Пушкина, у МФЦ и ТЦ «Курс».
Транспорт также стал удобнее: 48 из 61 автобуса «Мострансавто» и 8 из 13 автобусов ИП «Осадчев» адаптированы для маломобильных граждан. Они оборудованы низким полом, широкими дверями, местами для колясок и кнопками вызова водителя. На автовокзале установлены пандус и лифт, а на остановках — низкие платформы.
Кроме того, в этом году проведут адаптацию пяти амбулаторий: входные группы оснастят пандусами, тактильной плиткой, контрастной маркировкой, вывесками с шрифтом Брайля и кнопками вызова персонала.
По обращениям жителей сотрудники МКУ «Управление благоустройства» и соцзащиты составляют графики адаптации объектов и оперативно устраняют выявленные недостатки.