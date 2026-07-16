В Подмосковье обучают врачей для оказания помощи раненым бойцам в зоне СВО

16 июля 2026, 13:54

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В Центре специальной подготовки «Витязь», расположенном в Московской области, открыт набор на контрактную службу в подразделения военной медицины. К участию приглашают медицинских специалистов, которым предстоит оказывать помощь раненым военнослужащим и участвовать в их эвакуации.





В числе наиболее востребованных специалистов — хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, фельдшеры, операционные и палатные медицинские сестры. Также требуются санитары, в обязанности которых входит оказание первой помощи и сопровождение пострадавших при эвакуации.



Работа военных медиков связана с высокой ответственностью и необходимостью принимать решения в ограниченные сроки. Специалисты оказывают экстренную медицинскую помощь, участвуют в проведении операций, сопровождают раненых на всех этапах эвакуации и обеспечивают их дальнейшее лечение.



Помимо подготовки контрактников, в центре проводятся курсы по тактической медицине. Программа включает обучение действиям при неотложных состояниях, в том числе способам остановки кровотечений, правильному наложению жгута и другим навыкам первой помощи, которые могут спасти жизнь до прибытия медицинской бригады.



Для граждан, поступающих на контрактную службу, предусмотрено полное государственное обеспечение. Военнослужащим предоставляются жильё и питание, компенсируются расходы на проезд, оказывается содействие в оформлении необходимых документов. Кроме того, контрактники пользуются всеми социальными гарантиями и льготами, установленными для военнослужащих.



Подробные сведения о требованиях к кандидатам, условиях заключения контракта и порядке поступления на службу размещены на официальном сайте Центра специальной подготовки «Витязь».