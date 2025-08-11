В Польше разразился скандал из-за вывешенного на концерте Макса Коржа флага украинских националистов

11 августа 2025, 00:29

Польские политики осудили флаг ОУН-УПА* на концерте певца Макса Коржа в Варшаве

Макс Корж (Фото: Instagram** @maxkorzhmus)

В Польше разразился скандал из-за демонстрации флага ОУН-УПА* на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на реакцию польских политиков.





Инцидент произошел 9 августа на Национальном стадионе во время выступления артиста. Группа молодых людей развернула красно-черный флаг ОУН-УПА* (Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии). Фото и видео момента быстро распространились в социальных сетях и ведущих польских СМИ.



Депутат нижней палаты парламента Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий заявил о подаче заявления в прокуратуру. По данным Telegram-канала SHOT, политик напомнил, что флаг ОУН-УПА* связан с Волынской резнёй, в которой погибли десятки тысяч поляков. Матецкий требует возбудить уголовное дело по статье о запрете пропаганды тоталитарных и националистических идеологий.



Макс Корж (Фото: Instagram** @maxkorzhmus)



«У вас есть силы кричать на польском стадионе с флагом убийц детей, но нет сил защитить свою родину? Убирайтесь из Польши! Самое главное: были ли уже пойманы и отправлены на фронт украинцы, нарушающие закон в Польше? Если нет, то от имени миллионов поляков: я требую выполнения этого требования!», — написал Матецкий в соцсети X.



