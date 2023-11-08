В Полтавской области Украины прогремели взрывы

На Украине прогремели взрывы в Полтавской области. Об этом сообщает «Общественное».
В публикации отмечается, что о взрывах рассказали жители украинского региона.
Накануне стало известно о взрыве в Кривом Роге, из-за которого в регионе была объявлена воздушная тревога.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Диана Аванесян