В Раде раскрыли, когда будет принят новый закон о мобилизации на Украине

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Новый закон о мобилизации на Украине могут принять не раньше марта текущего года. Такое предположение сделал депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк. Его слова передает Telegraf.
«По моим прогнозам, такой законопроект появится не раньше марта. Сейчас из плохих решений пытаются найти лучшее, которое будет принято обществом. Повторюсь, к сожалению, хороших решений уже не осталось», — заявил Нагорняк.
Он считает, что в ВСУ достаточно людей для сохранения имеющихся позиций, однако бригады испытывают острый солдат. Нагорняк подчеркнул, что Украина критически нуждается в мобилизации для пополнения уже имеющихся подразделений, а не для создания новых.
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