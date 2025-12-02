В Раменском стартовала программа «Промышленный туризм» для адаптации бойцов СВО

02 декабря 2025, 17:59

оригинал Фото: Раменский медиацентр

Группа бойцов СВО и их семьи посетили «Гжельский фарфоровый завод» – одно из ключевых художественных предприятий Раменского муниципального округа. Там реализуют программу «Промышленный туризм», направленную на адаптацию участников и ветеранов спецоперации.





На экскурсиях по промышленным предприятиям военные знакомятся с различными профессиями и новыми возможностями, чтобы найти новые интересы для себя и своего карьерного пути.

«Такие экскурсии будут проводить регулярно каждый месяц. Мы будем приглашать участников СВО и их семьи, потому что не только они сами, но и их жёны и подросшие дети заинтересуются этими предприятиями. Мы всех ждём и готовы помочь», – сказала замначальника Управления потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства – начальник отдела инвестиций и промышленности администрации Раменского муниципального округа Инга Нагорная.

Фото: Раменский медиацентр



«Мой муж – тоже ветеран СВО. Возвращающимся оттуда ребятам очень сложно влиться обратно в повседневную жизнь. Нужно им в этом помочь. Многие из них не могут вернуться на те должности и к тем профессиям, которыми они занимались до спецоперации. Поэтому нужно как-то по-другому подойти к реализации себя в обществе», – сказала экскурсовод «Гжельского фарфорового завода» Алла Николаева.