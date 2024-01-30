В результате ударов ВСУ в Горловке повреждены школа и жилой дом

Уже в феврале текущего года завершатся испытания тестового образца дрона-конвертоплана «Ловкий», после чего он будет представлен в Минобороны России. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика новейшего беспилотника «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман. Его слова передает РИА Новости.