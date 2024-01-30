В результате ударов ВСУ в Горловке повреждены школа и жилой дом

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Артиллеристы ВСУ за час шесть раз обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике. Прямое попадание пришлось в жилой дом в посёлке Комаровка. Также повреждено здание школы в Никитовском районе.
Также сообщается об обстреле посёлка шахты имени Гагарина в Никитовском районе, в результате которого перебит газопровод. Кроме того, нарушено электроснабжение населённого пункта. Городские власти призывают местных жителей не покидать свои дома. Приходько сообщил, что обстрел ведётся из Дзержинска (на Украине называют Торецком) к северо-западу от Горловки.
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Александр Бойцов