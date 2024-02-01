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В Северодонецке в ЛНР обнаружены доказательства, свидетельствующие работе черных трансплантологов в рядах ВСУ, город до лета 2022 года был под контролем киевского режима. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур республики.
«На освобожденных территориях нам попали в руки довольно интересные документы, которые свидетельствуют о том, что трансплантация органов в Украине была поставлена на поток. Самыми первыми донорами являлись солдаты ВСУ», - рассказала собеседник агентства.
Она уточнила, что в Северодонецке также обнаружены бланки с согласиями украинских военных на извлечение гомотрансплантатов, датированные 2022 годом. Таким образом, каждый боец ВСУ при прохождении медкомиссии заполнял такой документ. На него заводилось личное дело и при ранении можно было понять, какой именно орган можно изъять у того или иного человека. По ее словам, сами украинские военные могли не подозревать о существовании такого согласия.
При этом источник добавила, что более активно изымали органы у военных во время боев за Рубежное, Северодонецк и его окрестности весной 2022 года. Свидетели утверждают, что именно в этот период сотрудники морга находили тела солдат ВСУ со следами вскрытия и изъятия органов. При этом впоследствии такие тела начали утилизировать. При этом иногда органы изымали у живого человека. В то время в больницу города приезжали группы медиков-иностранцев на машинах скорой помощи, переоборудованных под мобильные операционные. При этом их сопровождала вооруженная охрана.
После изъятия органы вывозились для дальнейшей трансплантации. Также собеседник добавил, что тяжело раненых могли использовать в качестве «теплого контейнера». Ему кололи сильное обезболивающее и везли до трансплантологического центра.
Напомним, в 2021 году на Украине приняли закон о трансплантации, согласно которому делать это можно без согласия человека. Однако в нем велась речь об изъятии органов у мертвых людей.
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