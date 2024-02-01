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В Северодонецке нашли доказательства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ

01 февраля 2024, 10:19
Фото: iStock/gpointstudio

Фото: iStock/gpointstudio

В Северодонецке в ЛНР обнаружены доказательства, свидетельствующие работе черных трансплантологов в рядах ВСУ, город до лета 2022 года был под контролем киевского режима. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур республики.
«На освобожденных территориях нам попали в руки довольно интересные документы, которые свидетельствуют о том, что трансплантация органов в Украине была поставлена на поток. Самыми первыми донорами являлись солдаты ВСУ», - рассказала собеседник агентства.

Она уточнила, что в Северодонецке также обнаружены бланки с согласиями украинских военных на извлечение гомотрансплантатов, датированные 2022 годом. Таким образом, каждый боец ВСУ при прохождении медкомиссии заполнял такой документ. На него заводилось личное дело и при ранении можно было понять, какой именно орган можно изъять у того или иного человека. По ее словам, сами украинские военные могли не подозревать о существовании такого согласия.


Также обнаружены и другие документы, свидетельствующие о работе черных транспонтологов на территории города во время его контроля киевским режимом до момента его освобождения российскими войсками.

При этом источник добавила, что более активно изымали органы у военных во время боев за Рубежное, Северодонецк и его окрестности весной 2022 года. Свидетели утверждают, что именно в этот период сотрудники морга находили тела солдат ВСУ со следами вскрытия и изъятия органов. При этом впоследствии такие тела начали утилизировать. При этом иногда органы изымали у живого человека. В то время в больницу города приезжали группы медиков-иностранцев на машинах скорой помощи, переоборудованных под мобильные операционные. При этом их сопровождала вооруженная охрана.

После изъятия органы вывозились для дальнейшей трансплантации. Также собеседник добавил, что тяжело раненых могли использовать в качестве «теплого контейнера». Ему кололи сильное обезболивающее и везли до трансплантологического центра.
Напомним, в 2021 году на Украине приняли закон о трансплантации, согласно которому делать это можно без согласия человека. Однако в нем велась речь об изъятии органов у мертвых людей.

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Российский военный помог сдавшемуся украинскому бойцу пройти через минное поле
Российский оператор БПЛА помог украинскому военному пробраться через минное поле
01 февраля 2024, 08:05

Фото: istock / vadimrysev

Российский оператор беспилотного летательного аппарата вывел украинского бойца на подконтрольную России территорию, показав ему направление движения через минное поле. Военнослужащий ВСУ бросил оружие и сдался в плен. Об этом рассказал командир группы 150-й гвардейской дивизии группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Старший» в беседе с РИА Новости.

«Бывает, сами сдаются в плен, сами идут. Недавно был случай: птичкой (дроном) одного выводили, под нашу птичку он шел, бросил оружие, вывели его, взяли в плен», — поделился командир.
Как считает «Старший», боевики ВСУ хуже относятся к пленным, чем российские военные. Он привел в пример на недавний случай, когда ВСУ сбили российский самолет ИЛ-76 с военнопленными украинскими солдатами в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что над Белгородской и Воронежской областями сбито шесть украинских беспилотников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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МО РФ: Над Белгородской и Воронежской областями сбито шесть беспилотников ВСУ
01 февраля 2024, 07:54

Фото: iStock/Olena_Bartienieva

Шесть украинских БПЛА перехвачено и уничтожено над Белгородской (4 беспилотника) и Воронежской (2 беспилотника) областями, сообщили в российском Минобороны.
Ранее в пресс-службе российского военного ведомства сообщили, что Дежурные средства противовоздушной обороны России за одну ночь на 1 февраля сбили сразу пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, принадлежащих Вооружённым силам Украины (ВСУ): четыре в Белгородской области и один — в Курской. Перед этим белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО уничтожили две цели на подлете к городу Строитель в Яковлевском городском округе.

А ещё чуть ранее стало известно о том, что сразу два украинских беспилотных летательных аппарата ликвидировали на низких высотах в Кстовском районе Нижегородской области, с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений при этом нет.

Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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#украина
#белгород
#воронеж
#беспилотник
#бпла
#минобороны рф
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ТАСС: Под Нижним Новгородом средства РЭБ сбили два БПЛА
01 февраля 2024, 07:36

Фото: istock / NiseriN

Два украинских беспилотных летательных аппарата ликвидировали на низких высотах Нижнего Новгорода системами РЭБ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

«Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области. <...> Боевая часть летательных аппаратов, содержащая взрывное устройство, во время удара о землю не сработала», — рассказал собеседник агентства.
В результате атаки дрона пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила две воздушные цели в Яковлевском городском округе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дрон
#беспилотник
#всу
#украина
#бпла
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Минобороны РФ сообщило о пяти сбитых за ночь украинских беспилотниках
01 февраля 2024, 06:23

Фото: iStock/0

Дежурные средства противовоздушной обороны России за одну ночь на 1 февраля сбили сразу пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, принадлежащих Вооружённым силам Украины (ВСУ): четыре в Белгородской области и один — в Курской. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей», — сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале о том, что система ПВО сбила две воздушные цели в Яковлевском городском округе, на подлёте к городу Строитель.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#белгород
#украина
#бпла
#курская область
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Мотострелки группировки «Запад» отразили две контратаки ВСУ под Купянском
01 февраля 2024, 05:57

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Мотострелки группировки вооружённых сил РФ «Запад» успешно отразили две контратаки штурмгрупп украинских войск на купянском направлении СВО. Об этом сообщил журналистам ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Также, по его словам, мотострелковые подразделения «Запада» вместе с артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах станции Синьковка и озера Лиман.

Кроме того, были уничтожены два пункта управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ на купянском направлении.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что армия России активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Он добавил, что украинским военным приходится постоянно восстанавливать разбитые российскими силами укрытия. При этом отставной генерал добавил, что российские военные также активно используют беспилотники и артиллерию, чтобы помешать ВСУ перебросить больше сил на другой берег Днепра.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#всу
#вооружённые силы рф
#сво
#украина
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Сальдо: Заградотряды стреляют в спину не желающим воевать солдатам ВСУ
01 февраля 2024, 05:10

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Филиппов

Все меньше украинцев хотят воевать с Россией, но их насильно отправляют на фронт, а при попытке сдаться в плен — расстреливают в спину собственные же заградотряды. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Это люди, которые под дулом автомата сзади вынуждены идти вперед, а они примерно даже и понимают, что все равно умрут. Назад им пути нет — их не пустят заградотряды. Вперед — понятно, им тоже пути нет. <...> Но и сдаться они не могут, потому что их точно так же расстреливают с той стороны, когда просто видят даже попытки людей перейти», — отметил губернатор.

При этом, как отметил Сальдо, Киев бросает на фронт практически необученных солдат, мобилизуя жителей южных областей.

Факты использования киевским режимом заградотрядов отмечаются регулярно. В частности, в октябре 2023 года Владимир Сальдо рассказывал, что подобный отряд возле сел Ивановка и Новотягинка открыл огонь по украинским солдатам, отказавшимся форсировать Днепр.

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#владимир сальдо
#херсонская область
#всу
#солдаты
#украина
#спецоперация
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The Telegraph: Глава ГУР Украины Буданов пообещал новое наступление ВСУ весной
01 февраля 2024, 01:08

Новое контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) начнется весной 2024 года. Об этом глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил изданию The Telegraph.
«По правилам любой, так сказать, игры — ты делаешь ход, противник делает ход. Сейчас — ход противника, он закончится и, я думаю, начнётся наш», — заявил Буданов.

Он отметил, что украинская армия перешла к стратегии «активной обороны» и начала строить обширные укрепления.

По словам главы Главного управления разведки (ГУР) Украины, российские военные пытаются установить контроль над незанятыми районами Донецка и Луганска и одновременно атакуют Купянск, Лиман, Бахмут и Авдеевку. Он добавил, что хоть российской стороне и удалось добиться определенных успехов, достичь своих целей военным якобы не удалось.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает свою стратегию в отношении Украины после неудачного контрнаступления со стороны украинских сил.

Согласно информации газеты Washington Post, новый план фокусируется не на попытках захвата новых территорий, а на предоставлении Киеву поддержки в противостоянии возможным новым атакам. Издание отмечает, что администрация стремится помочь Украине отразить возможные новые наступления со стороны России, одновременно направляя усилия на достижение долгосрочной цели укрепления военной и экономической мощи страны.

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#всу
#контрнаступление
#сво
#украина
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Bloomberg: Украина испытывает критическую нехватку артиллерийских снарядов
01 февраля 2024, 00:40

Министр обороны Украины Рустем Умеров в письме западным союзникам киевского режима сообщил, что Украина испытывает критическую нехватку артиллерийских снарядов для своих вооруженных сил. Об этом 31 января сообщает агентство Bloomberg.
Украинская армия не может выпускать более двух тысяч снарядов в день на линии фронта протяженностью 1,5 тысячи километров, при этом дефицит снарядов становится все острее с каждым днем.

Глава украинского военного ведомства попросил западных союзников увеличить количество поставляемых снарядов до миллиона. Министр отметил, что «в боях выигрывает сторона, у которой больше боеприпасов».

Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ испытывают нехватку снарядов, поэтому вынуждены применять FPV-дроны для компенсации. Он также отметил, что полноценно заменить артиллерию беспилотники не могут. Украинская сторона отвечает на каждые пять-шесть российских ударов одним-двумя, так как испытывает «снарядный голод».

В свою очередь, Евросоюз пообещал передать Украине миллион снарядов к концу марта или апреля 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон на совместной пресс-конференции с эстонским премьер-министром Каей Каллас.

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#украина
#снаряд
#оборона
#боеприпасы
#дефицит
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Риттер: Москва жестко ответит на планы Вашингтона по Украине
31 января 2024, 22:23

Фото: iStock/ValleraTo

Россия жёстко ответит на намерения Соединённых Штатов разместить свои ракетные вооружения на Украине, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector.
«Русские тогда сказали: «Этого не произойдет на Украине. Мы не позволим сделать ее частью НАТО, чтобы вы потом разместили там ракеты, долетающие до Москвы за считанные минуты. Нет, нет и еще раз нет», — прокомментировал ситуацию Риттер.

Бывший разведчик напомнил, что Вашингтон разместил системы Aegis на территории Румынии и Польши, несмотря на нарушение международных договорённостей. Тогда Соединённые Штаты заявили, что эти системы предназначены для противоракетной обороны.

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#сша
#россия
#украина
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