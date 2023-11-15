В Швейцарии назвали главную беду ВСУ

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Главной бедой ВСУ при контрнаступлении является не отсутствие современных средств вооружения, а нехватка личного состава. Такое мнение высказывается в статье швейцарского издания Watson.
«Украина исчерпала наиболее подходящий для войны контингент населения — мужчин в возрасте от 18 до 30 лет», — приводятся в статье слова заместителя главного редактора Revue militaire suisse Жюльена Гранда.
По словам автора материала, в Киеве уже признали данную проблему. Тогда в августе Верховная рада законодательно сократила список медицинских показаний для непригодности к службе. Также хотели ввести ежемесячные штрафы для мужчин призывного возраста, сбежавших за границу.
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