В Симферополе сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали мужчину, который для украинских спецслужб занимался сбором сведений о подразделениях Росгвардии, участвующих в специальной военной операции. Задержанный арестован судом.
По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный украинский гражданин получал задания от своего куратора из Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. «Российская газета» пишет, что он должен был собирать информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии. Полученные данные о перемещении российских войск, используемой ими технике и вооружении шпион пересылал куратору через мессенджеры. Эта информация предназначалась для нанесения ударов по личному составу и военной технике российских сил.
Кроме того, шпион должен был выявлять слабые места в обороне российских подразделений.
В отношении задержанного агента возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил мужчину под арест на два месяца.
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Кроме того, шпион должен был выявлять слабые места в обороне российских подразделений.
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Сергей Калугин