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В США назвали города, которые потеряет Украина

Риттер: Украина скорее всего потеряет Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев
27 января 2024, 17:29
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Украина может потерять ещё четыре города. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
По его словам, частью России могут также стать Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск, которые пока находятся за пределами новых российских регионов.

Риттер подчеркнул, что России придётся выполнить все задачи спецоперации, используя оружие, если Украина и её союзники продолжат отказываться от проведения переговоров.


Вместе с тем, у бойцов ВСУ, которые используют последние резервы, запасы вооружения заметно иссякают.

В заключение он подчеркнул, что такой ход событий станет катастрофой для украинцев, поскольку проигрыш страны уже очевиден.

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#всу
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На Украине опасаются превосходства России в производстве оружия
Telegraph: Россия превосходит Запад в производстве оружие, чего опасаются в ВСУ
27 января 2024, 17:43

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Россия превосходит западные страны в объёмах и скорости производства вооружений, что вызывает беспокойство украинских генералов. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
Отмечается, что президент России Владимир Путин убеждён, что мобилизация оборонной промышленности позволит переломить ход военных действий. При этом западные и украинские генералы обеспокоены такой перспективой.

Издание добавляет, что показатели российского военно-промышленного комплекса намного превосходят те, что наблюдаются на Западе. Если такая динамика продолжится, это поможет России одержать победу на Украине.

Британский оборонный инсайдер сообщил газете, что в Европе и США сохраняются институциональные барьеры, которые не позволяют расширить производство вооружений.

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#россия
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#вооружение
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ВСУ обстреляли машины волонтёров в Новой Каховке, сильно ранена пенсионерка
Алексеенко: ВСУ обстреляли машины волонтёров в Новой Каховке, ранена женщина
27 января 2024, 16:50

Фото: iStock/RamonCast

Украинские войска дронами атаковали автомобили волонтёров в Новой Каховке. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Он отметил, что ВСУ нанесли удар по автомобилям волонтёров, находящихся у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре Новой Каховки.

В результате этого обстрела, ранена 70-летняя местная жительница. Она получила тяжёлые ранения и была экстренно госпитализирована. В настоящее время врачи борются за её жизнь.

Ранее сообщалось, что российские войска в зоне СВО ликвидировали нациста, главаря отряда ВСУ «Белые Демоны» Василия Яремко с позывным Ярый.

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#херсонская область
#обстрел
#всу
#вс рф
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Российские войска уничтожили украинский ЗРК С-300 и склады горючего
МО РФ: уничтожены ЗРК С-300 в Черкасской области и склады горючего ВСУ
27 января 2024, 15:40

Фото: iStock/javarman3

Авиация и артиллерия ВС РФ поразили украинский комплекс С-300, склады горючего и авиационных средств поражения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что российские войска использовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию для нанесения ударов по объектам ВСУ.

В результате удалось уничтожить зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в 102 районах была поражена живая сила и военная техника украинской армии.

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#спецоперация
#вс рф
#украина
#всу
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Польский генерал Коморницкий охарактеризовал положение Украины и Запада
Польский генерал Коморницкий назвал ситуацию для Украины и Запада критической
27 января 2024, 14:23

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Генерал Вооружённых сил Польши Леон Коморницкий поделился своим мнением о положении дел в ходе украинского конфликта. Как считает военный, ситуация для Украины и, как следствие, для её западных союзников приближается к критической.
В интервью порталу Onet представитель высшего командного состава ВС Польши подчеркнул, что Запад не может чувствовать себя комфортно и оставаться в стороне от того, что происходит на Украине. Коморницкий признал, что все союзники должны разделить ответственность за то, что происходит сейчас с ВСУ. А их положение очень тяжёлое, добавил он.

Одной из причин неприятного положения, в которое попала украинская армия, генерал назвал отсутствие бесперебойного снабжения передовых частей боеприпасами в требуемом количестве. Из-за положения на фронте и успехов российских военных боевой дух в рядах ВСУ совсем упал, констатировал в заключение польский старший офицер.

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#армия
#интервью
#всу
#запад
#украина
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Российские военные ликвидировали в зоне СВО нациста Ярого
«МК»: ВС РФ ликвидировали в зоне СВО главаря «Белых Демонов» ВСУ Ярого
27 января 2024, 13:18

Фото: iStock/Kuzma

Российские военные уничтожили в зоне СВО главаря «Белых Демонов» ВСУ с позывным Ярый. Об этом сообщает издание «Московский Комсомолец».
Отмечается, что украинский националист Василий Яремко был ликвидирован российскими военными в ходе боя за Макеевку на купянско-лиманском направлении 25 января.

Отряд «Белые демоны», возглавляемый 50-летним Ярым, входил в националистический батальон «Карпатская сечь».

Ранее сообщалось, что российский десантник из Тулы с помощью дронов уничтожил свыше ста украинских военных в зоне проведения специальной военной операции. Он также был награждён Георгиевским крестом IV степени за выполнение боевой задачи.

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Украинский пленный: В Авдеевке бойцы ВСУ в отчаянии ждали спасения от России
#спецоперация
#вс рф
#всу
#нацизм
#военные
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Украинский пленный: В Авдеевке бойцы ВСУ в отчаянии ждали спасения от России
27 января 2024, 10:44

Фото: istockphoto/Sinenkiy

На позициях под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике украинские солдаты отчаянно надеялись на спасение их российскими войсками. Об этом рассказал пленный военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко.
Украинский военный в беседе с ТАСС рассказал, что в момент, когда в их окопах появились российские бойцы, он и его товарищи по-настоящему обрадовались. Он пояснил, что до этого они с сослуживцами на протяжении 30-ти часов ползали по окопам, не поднимая головы, тщетно просили командиров отвести измотанную и обескровленную часть с передовой, так же безрезультатно запрашивали помощи в живой силе и технике по радио.

«Уже полное отчаяние наступило», — вспоминает Гриненко.

Он также сообщил, что в тот момент, когда к ним на позиции пришли бойцы ВС РФ (не ворвались, а просто пришли!), никто из его однополчан, как и он сам, не собирался воевать.

«Мы поговорили с ребятами, рассказали, что мы украинцы из ВСУ. Нам сразу сказали, чтобы чувствовали себя спокойно — никто силу применять не будет», — продолжил свой рассказ военнопленный.

Он пояснил, что штурмовики его бригады были фактически брошены на передовой, без огневой поддержки, воды и провизии. У них имелось только стрелковое оружие, патроны к которому закончились через четыре часа боя. Понятно, что солдаты ВСУ ждали возможности сдаться в плен как спасения, заключил Гриненко.

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#оружие
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#солдаты
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#вс рф
#вода
#украина
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Развожаев назвал источник громких звуков над Севастополем
Развожаев: громкие звуки в Севастополе вызваны тренировкой ППДО
27 января 2024, 10:16

Фото: iStock/bartoshd

Громкие звуки, которые были слышны в Севастополе, вызваны тренировкой расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Отмечается, что тренировка расчётов ППДО сопровождалась стрельбой из гранатомётов.

За минувшие сутки украинские военные 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено свыше 40 боеприпасов. Об этом сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

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#губернатор
#тренировки
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Депутат Рады Федина: Киев не сможет запретить украинцам смотреть контент из РФ
27 января 2024, 09:17

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Украинские власти не в силах полностью перекрыть гражданам страны доступ российским информационным ресурсам. Соответственно, нет никакой возможности запретить людям смотреть знакомиться с контентом из России.
Этот факт признала депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» София Федина. В эфире YouTube-канала NewsRoom парламентарий посетовала, что, вопреки всем существующим запретам и ограничениям, украинцы запускают VPN, после чего смотрят то, что пожелают, в том числе на российских ресурсах.

Особенно Федину возмущает поведение украинской молодёжи. По её словам, молодые люди и подростки сознательно выбирают для просмотра российские фильмы и передачи в качестве своеобразного протеста против активного процесса «украинизации», внедряемого властями. Она рассказала, что недавно видела во Львове, который считается «антирусским» городом, девушек, пользующихся российской социальной сетью «ВКонтакте», запрещённой на территории Украины.

Виновными в таком положении вещей депутат назначила украинское министерство цифровой трансформации. По мнению Фединой, представители ведомства слишком увлекаются проектами в интересах других министерств и не занимаются своими прямыми обязанностями, которые она видит в установлении жёсткой цензуры в украинском Интернете.

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#министерство
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ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
27 января 2024, 01:25

Фото: istockphoto/RamonCast

В течение последних 24 часов украинские военные провели 15 обстрелов на территории Донецкой Народной Республики, выпустив при этом 42 боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«За прошедшие сутки представительством ДНР в СЦКК зафиксировано пятнадцать фактов вооруженных атак Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Восемь обстрелов произошли на донецком направлении, а семь — на горловском направлении», — говорится в сообщении представительства.
Всего было выпущено 42 различных боеприпаса. Также представительство сообщило о получении информации о ранении гражданского лица в результате обстрелов.

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