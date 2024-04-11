В США пришли в ужас от мощного российского оружия

Фото: Минобороны РФ
В зоне спецоперации российская армия успешно использует уникальные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» для нейтрализации наземных сил украинской армии, пишет 11 апреля американское издание Military Watch Magazine.
Как отмечают эксперты издания, эти оружейные системы идеально подходят для уничтожения вражеских сил, находящихся на укрепленных позициях, и способны эффективно разрушать здания, укрытия, траншеи и другие укрепления, присутствующие в зоне боевых действий.
Термобарические боеприпасы, используемые в ТОС-1А «Солнцепек», действуют следующим образом: они распыляют газообразное облако химических веществ в воздухе, которое затем детонирует вакуумным зарядом, создавая мощный взрыв с ударной волной. Эта волна, как отмечает автор публикации, высасывает воздух из закрытых пространств. Кроме того, издание подчеркивает, что в настоящее время эти огнеметные системы успешно дополняются авиационными бомбами ОДАБ-500, сбрасываемыми с истребителей для уничтожения военных позиций украинских вооруженных сил.
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Артем Кузьмин