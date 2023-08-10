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В США заявили о желании Польши захватить часть Украины

Макгрегор заявил о желании Польши захватить часть Украины после ее распада
10 августа 2023, 20:56
Фото: iStock/Rafal Olkis

Фото: iStock/Rafal Olkis

Экс-советник руководителя Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, предположил возможное вмешательство Польши и Латвии в ситуацию на Западной Украине. Это мнение он выразил в разговоре с YouTube-каналом Stephen Gardner.
Макгрегор утверждает, что Польша может рассматривать возможность занять часть территории Украины в случае ее дестабилизации.

«Поляки ясно дают понять, что видят многие области Западной Украины как свои прежние земли», — сказал он.


Он также считает, что Украина находится в преддверии серьезного кризиса и вряд ли сможет одержать верх в противостоянии с Россией. По его мнению, Варшава и Вильнюс могут использовать сложившуюся ситуацию для ввода войск, мотивируя это стремлением «защитить оставшиеся части Украины».

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В Одессе произошел крупный пожар с детонацией
Mash: Мощный пожар с детонациями произошёл на складах «Новой почты» в Одессе
02 мая 2024, 00:12

Фото: istock / O_Lypa

Российские военные нанесли мощный ракетный удар по складам логистической компании «Новая Почта» в Одессе. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По данным издания, Вооруженные сил Украины используют «Новую Почту» для военной логистики и хранения техники с боеприпасами.

Очевидцы рассказали, что в ночь на 2 мая в центре Одессы было зафиксировано как минимум два ракетных прилета. Сейчас раздаются повторные взрывы.

На место съезжаются военные, огораживают территорию.

До этого сообщалось, что после украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью
Богомаз : Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
01 мая 2024, 23:55

Фото: istock / NiseriN

Российские средства ПВО ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Богомаз в своем Телегам-канале.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава области.
Как сообщает губернатор, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее в Липецкой области вводится режим воздушной опасности.

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#бпла
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#пво
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В Липецкой области вводится режим воздушной опасности
Липецкий губернатор Артамонов сообщил о режиме воздушной опасности в области
01 мая 2024, 23:15

Фото: istock / Photoboyko

На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Телеграм-канале.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал глава области.
Артамонов также призвал следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе
01 мая 2024, 22:57

Фото: iStock/Leonid Ikan

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины в микрорайоне Таирово Киевского района Одессы.
Об этом вечером 1 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 22.00 произошел удар в районе отделения "Новой почты" в микрорайоне Таирово, Киевского района города Одессы. Площадь возгорания превышает сотню квадратных метров, а детонация была слышна. Взрыв был замечен в радиусе 20 километров, и детонация продолжается», — отметил собеседник агентства.
По словам Лебедева, удар был нанесен по складу боеприпасов, куда недавно доставили новые боеприпасы.

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В Белгородской и Курской областях объявлена опасность атаки беспилотников
01 мая 2024, 22:17

Фото: istock / NatureNow

В Белгородской и Курской областях местные власти объявили угрозу атаки беспилотных летающих аппаратов.
Согласно сообщению в Telegram-канале МЧС Белгородской области, в регионе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Просителей призывают проявить повышенную бдительность и оставаться настороже.

В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт в своем официальном Telegram-канале сообщил о готовности сил и средств противовоздушной обороны к возможной отражению атаки беспилотников.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Старовойт.

Отмечается, что это вторая тревога в Курской области за последние несколько часов.

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Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Горловке
01 мая 2024, 21:41

Фото: iStock/RamonCast

В среду вечером украинские войска в течение 20 минут выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В сообщениях представительства в Telegram-канале отмечается, что обстрел произошел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению от населенного пункта Дзержинск к населенному пункту Горловка (Никитовский район).

Ранее Горловка была атакована украинскими войсками с использованием беспилотника-камикадзе. Важно отметить, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.

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После украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары
Сальдо: после обстрелов Херсонской области ВСУ разгорелись 6 лесных пожаров
01 мая 2024, 21:24

Фото: iStock/Andrii_Chagovets

За последние два дня шесть лесных пожаров в Херсонской области были спровоцированы обстрелами украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
В результате этих инцидентов пострадали 20 гектаров лесных массивов в двух муниципальных округах: Алешкинском и Голопристанском.

Сальдо отметил, что к вечеру среды пожары были ликвидированы.

Херсонская область, расположенная в нижнем течении Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, стала частью Российской Федерации после референдума в сентябре 2022 года.

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#пожары
#херсонская область
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На Украине только три школы преподают русский язык
01 мая 2024, 20:17

Фото: iStock/nito100

На Украине сегодня лишь три школы продолжают преподавать русский язык, и количество учащихся, изучающих его, сократилось до 768 человек.
Такие данные в Facebook* опубликовал украинский языковой омбудсмен Тарас Креминя

В документе также отмечается, что к 2022 году число школьников, изучающих русский язык в украинских общеобразовательных учреждениях, сократилось более чем в 100 раз: с 454,8 тысячи в сентябре 2021 года до 4 тысяч человек к 1 сентября 2022 года.

С момента госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали активную борьбу не только с советской историей, но и с элементами, связанными с Россией и русским языком.

Принятый в 2019 году закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предписывает использовать украинский язык во всех сферах жизни гражданам страны.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Россия сбивает тайно поставленные американские бомбы c помощью РЭБ — BI
01 мая 2024, 18:48

Фото: iStock/vadimrysev

Российская армия сбивает американские бомбы при помощи средств радиолокационной борьбы.
Об этом сообщает Business Insider. Как заявил представитель Пентагона, разобранный и переданный Украине сбитый боеприпас стал последним, который потерпел неудачу в бою.

В свою очередь замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант отметил, что новая версия высокоточного оружия США не смогла поразить российские цели отчасти из-за успешной работы РЭБ.

Ранее украинская армия попыталась атаковать Крым, выпустив в сторону полуострова ряд американских ракет ATACMS.

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