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Экс-советник руководителя Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, предположил возможное вмешательство Польши и Латвии в ситуацию на Западной Украине. Это мнение он выразил в разговоре с YouTube-каналом Stephen Gardner.
Макгрегор утверждает, что Польша может рассматривать возможность занять часть территории Украины в случае ее дестабилизации.
Он также считает, что Украина находится в преддверии серьезного кризиса и вряд ли сможет одержать верх в противостоянии с Россией. По его мнению, Варшава и Вильнюс могут использовать сложившуюся ситуацию для ввода войск, мотивируя это стремлением «защитить оставшиеся части Украины».
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«Поляки ясно дают понять, что видят многие области Западной Украины как свои прежние земли», — сказал он.
Он также считает, что Украина находится в преддверии серьезного кризиса и вряд ли сможет одержать верх в противостоянии с Россией. По его мнению, Варшава и Вильнюс могут использовать сложившуюся ситуацию для ввода войск, мотивируя это стремлением «защитить оставшиеся части Украины».
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Артем Кузьмин