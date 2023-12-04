В Волгограде перекрыли доступ к вокзалу из-за эшелона с ранеными бойцами СВО

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На Привокзальной площади в Волгограде скопилось множество экипажей скорой помощи, также перекрыт доступ на перроны железнодорожного вокзала из-за прибытия эшелона с ранеными на спецоперации военными. Об этом сообщает V1.RU.
Согласно сообщению, часть раненых бойцов доставили в госпитали прямо с поезда, остальные же продолжили путь после остановки. Те, кто может самостоятельно передвигаться успели закупить продукты.
По его словам, отпуск ему могут не дать, так как у него несерьезное осколочное ранение. Также он не знает, будут ли проводить операцию, чтобы достать все осколки из тела.
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«Мы даже не знаем, куда едем. Сказали, что в большом госпитале вас высадят. В Волгограде тяжелые остаются, а у нас средние травмы. После реабилитации обратно поедем. Сказали, что отпуск по ранению будет обязательно. Семья ждет», — рассказал один из военных.
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Элина Позднякова