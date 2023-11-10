В ВСУ сообщили, что пилоты уже проходят обучение на F-16 в воздухе

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Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил о начале обучения пилотов на американских истребителях F-16. Об этом Игнат сообщил в эфире телемарафона.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин обозначил примерные сроки, когда ВСУ смогут начать боевое применение американских истребителей F-16. По его мнению, это произойдет не ранее весны следующего года. На пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США отметил, что для достижения хотя бы первичной боеготовности потребуются месяцы тренировок.
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Екатерина Коршунова