В ВСУ заговорили об отступлении до Львова

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В ВСУ заявили, что без поддержки стран Запада им придется отступать до Львова. Об этом пишет издание Daily Beast, ссылаясь на украинских военных.
Уточняется, что страны Запада могут ослабить свое внимание на Украину на фоне конфликта между Израилем и Палестиной. При этом в ВСУ считают, что при ослаблении внимания США ВС РФ смогут добиться значительных успехов на поле боя. Один из украинских военных отметил, что Украина не может обеспечить себя вооружением и боеприпасами.
Кроме того, в статье говорится о том, что ВСУ вынуждены будут сократить число используемых боеприпасов в случае продолжения конфликта с Россией.
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«Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова», - цитирует издание слова украинского военного с позывным «Спенсер».
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Элина Позднякова