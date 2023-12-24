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В рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Об этом сообщил генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко.
По словам Марченко, абсолютно не понятно, как восполнить дефицит личного составка в ВСУ.
Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская сообщила, что войска Украины стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку. В состав украинской армии берут всех и каждого, независимо от возраста и имеющихся проблем со здоровьем, что безусловно негативно сказывается на успехах ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская сообщила, что войска Украины стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку. В состав украинской армии берут всех и каждого, независимо от возраста и имеющихся проблем со здоровьем, что безусловно негативно сказывается на успехах ВСУ.
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Екатерина Коршунова