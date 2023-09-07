В Запорожье произошли взрывы

Фото: iStock/Kileman
В городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, были зафиксированы взрывы, сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Известно, что взрывы произошли на окраинах Запорожья, однако подробности инцидента не предоставляются. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.
Читайте также:
Рогов: ВСУ обстреляли машину с детьми в Запорожской области
В Брянске пресекли атаку украинского БПЛА
Кто ударил по Константиновке: провокация Киева или трагическая случайность
Читайте также:
Рогов: ВСУ обстреляли машину с детьми в Запорожской области
В Брянске пресекли атаку украинского БПЛА
Кто ударил по Константиновке: провокация Киева или трагическая случайность
Артем Кузьмин