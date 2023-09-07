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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Запорожье произошли взрывы

В Запорожье произошли взрывы

«Страна.ua»: на окраинах Запорожья раздались взрывы
07 сентября 2023, 21:10
Фото: iStock/Kileman

Фото: iStock/Kileman

В городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, были зафиксированы взрывы, сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Известно, что взрывы произошли на окраинах Запорожья, однако подробности инцидента не предоставляются. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.

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#взрывы
#всу
#рогов
В России разработали комплекс «охоты» за операторами дронов ВСУ
Разработчик: в РФ создан комплекс охоты за операторами дронов ВСУ «Кобра»
25 июля 2024, 03:54

Фото: iStock/vadimrysev

В России разработали комплекс «охоты» за украинскими операторами беспилотников по названием «Кобра», выполненный в форме карманной игровой приставки. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил разработчик изделия, создатель мобильной системы РЭБ «Волнорез» Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).
Он рассказал, что «Кобра» способна вычислять сигнал расчетов украинских операторов дронов и их ретрансляторов, после чего наносить координаты их местоположения на карту в режиме реального времени.

Изделие выполнено в малом формате и напоминает приставку PSP, что делает его удобным в использовании.

Также разработчик указал на актуальность данной разработки. В настоящее время операторы БПЛА являются одними из главных целей в зоне СВО, однако обнаружить их нелегко.

Сейчас «Кобра» проходит испытания и дорабатывается, после чего она поступит в серийное производство.

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#беспилотник
#охота
#комплекс
#всу
#вс рф
#сво
#разработка
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Путин: следователи в ходе СВО находят улики преступлений неонацистов
25 июля 2024, 02:13

Фото: сайт Кремля

Сотрудники Следственного комитета России в ходе СВО эффективно действуют на освобождённых территориях, собирая неопровержимые улики преступлений неонацистов и их пособников, террористов и экстремистов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своём видеообращении в честь Дня сотрудника органов следствия.
Глава государства подчеркнул, что следователи выполняют свою важную работу, ежедневно рискуя своими жизнями.

День сотрудника российских органов следствия отмечается ежегодно 25 июля. Он был учреждён постановлением правительства от 27 августа 2013 года.

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#следственный комитет
#нацизм
#преступление
#владимир путин
#россия
#украина
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Назван минимальный размер взятки за выезд из Украины
Прозоров: минимальный размер взятки за выезд из Украины составил $10 тысяч
25 июля 2024, 01:52

Фото: iStock/reflection_art

Размер взятки за выезд из Украины значительно вырос. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал бывший полковник СБУ Василий Прозоров.
По его словам, в настоящее время минимальная цена выезда составляет 10 тысяч долларов. Конечно, покинуть страну можно и за меньшие деньги, однако в таком случае никаких гарантий нет.

При этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утверждает, что минимальная взятка составляет ещё больше – 20 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины со стрельбой задержала уклонистов, которые собирались сбежать в Венгрию через Закарпатье. Они заплатили организаторам незаконных схем выезда по 5500 долларов.

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#украина
#граница
#взятка
#мобилизация
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Военные ВСУ открыли огонь друг по другу в Харьковской области
«Хортица»: трое военных ВСУ погибли в перестрелке в Харьковской области
25 июля 2024, 00:28

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военнослужащие ВСУ устроили перестрелку в одном из военных подразделений в Харьковской области. Об этом сообщили в группировке войск «Хортица».
Отмечается, что между военными произошёл межличностный конфликт, в результате которого они открыли огонь друг по другу.

В перестрелке погибли трое солдат, ещё четверо получили ранения. Раненых военнослужащих экстренно доставили в военно-медицинский клинический центр. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое.

На месте перестрелки работают правоохранительные органы и военная служба правопорядка. Проводится проверка.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский отказался раскрывать данные о потерях среди военных, поскольку опасается, что ими воспользуется Россия.

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#всу
#военные
#стрельба
#погибший
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RT: Залужный лично санкционировал операцию по угону российского СУ-34
25 июля 2024, 00:08

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный лично санкционировал провальную операцию украинских спецслужб по вербовке лётчика ВКС России и угону военного самолёта Су-34 в 2022 году. Об этом сообщается в протоколе допроса экс-полковника ВСУ Романа Червинского.
Протокол допроса участника той операции Червинского, которого киевские власти считают ответственным за неудачу, оказался в распоряжении телеканала RT.

Издание ознакомилось с документом и сообщило, что сам Червинский не признаёт вину и заявляет, что был рядовым участником межведомственной группы с сотрудниками ВСУ и СБУ в составе. По его словам, операция по угону российского самолёта координировалась на верху, поэтому в курсе были руководители обоих ведомств.

Также телеканал выяснил, что именно Залужный подписал распоряжение о создании рабочей группы, занимавшейся спецоперацией.

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#валерий залужный
#всу
#сбу
#самолет
#вс рф
#операция
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Политолог Дудкин назвал тех, кто может подписать капитуляцию Украины
Политолог Дудкин: Капитуляцию Киева могут подписать военные без единого политика
24 июля 2024, 21:02

Фото: istockphoto/vadimrysev

Доверять словам Зеленского и главы украинского МИД Кулебы о переговорах не следует. В то же время, в случае изменения положения на фронте подписать капитуляцию Киева могут только военные, без участия политиков.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил политолог, участник движения «Другая Украина» Юрий Дудкин. Ранее в разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И Кулеба заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с Москвой. Хотя Зеленский ранее на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры с Россией и игнорировал все заявления российской стороны о готовности к диалогу.

Дудкин назвал это и подобные ему заявления Кулебы обычным «трёпом» и призвал не доверять им. По мнению эксперта, если встанет вопрос о переговорах, то их могут вести военные, и они же могут подписать акты о капитуляции и сдаче вооружённых формирований. Это не обязательно доверять пустословам, подобным Кулебе, заключил политолог.

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#украина
#запрет
#политолог
#новости
#зеленский
#переговоры
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Три человека ранены при атаке украинского БПЛА на комбайны в Курской области
24 июля 2024, 20:38

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по работающим на уборке урожая комбайнах вблизи села Волфино Глушковского района Курской области. Об этом проинформировал врио главы региона Алексей Смирнов в своем Телеграм-канале.
«Украинский коптер атаковал работавшие на уборке урожая комбайны. Ранены трое земледельцев», — написал Смирнов.
Пострадавших доставили в Глушковскую районную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Уборочная техника получила повреждения.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#техника
#операции
#сво
#всу
#удар
#рф
#бпла
#беспилотник
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На Херсонском направлении ликвидирован опорный пункт и техника боевиков ВСУ — видео
Бойцы «Днепра» разбили опорный пункт и технику ВСУ на Херсонском направлении
24 июля 2024, 16:01

Фото: iStock/Ghulam Hussain

Российские военные группировки войск «Днепра» разбили опорный пункт и технику боевиков ВСУ на Херсонском направлении. Видео публикует Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили опорный пункт и технику боевиков киевского режима. Поразил цель расчет реактивной системы залпового огня «Ураган». Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что выявить вражеские военные объекты помогли дроны-разведчики во время одного из полётов.

РСЗО «Ураган» — реактивная система залпового огня. Предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения.

Ранее редставитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что военные ВС РФ поразили расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен»* и «Айдар»** в пригороде Харькова. По его словам, удар пришелся по населенному пункту Лесное, где находится дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* «Кракен» — запрещённая в России организация.
** «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.
#военные
#сво
#всу
#вс рф
#удар
#дроны
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Боевики ВСУ окружены под Прогрессом и ждут смерти в «котле»
31-я бригада ВСУ попала в «котел» под Прогрессом в ДНР
24 июля 2024, 15:42

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Боевики Вооруженных сил Украины оказались в котле в районе населенного пункта Прогресс на покровском направлении в Донецкой народной республике. Об этом информирует украинский ресурс DeepState.
Сообщается, что в окружение попал батальон 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Военные рассказали, что оказались в котле из-за хаотичного отступления одной из пехотных бригад.

Отмечается, что прибывшие на помощь подразделения 47-й бригады ВСУ не смогли исправить ситуацию, руководство хочет, чтобы военные сидели в окружении до последнего солдата.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.

ВС РФ поразили расположение запрещенных в России группировок боевиков ВСУ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#днр
#лнр
#всу
#вс рф
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