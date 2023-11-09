«Вагнеровцы» уже в ближайшее время вернутся на СВО в составе спецназа «Ахмат»

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Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов заявил, что уже в ближайшее время бойцы бывшей ЧВК «Вагнер» отправятся в зону спецоперации в составе спецназа «Ахмат».
По его словам, сейчас бойцы бывшей ЧВК «Вагнер» находятся на боевом слаживании в составе «Ахмат». Он объяснил, что им нужно время для «притирки», так как многие из них действовали на разных участках ответственности.
Ранее Алаудинов сообщал, что бывшие участники группы «Вагнер» активно вступают в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывают в зону проведения специальной военной операции.
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«В ближайшее время они займут свой участок линии боевого соприкосновения. В основном все хорошо, все в порядке. К нашей союзнице – русской зиме – мы подходим в полной боевой готовности», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова