20 августа 2025, 11:54

Вассерман: Венгрия не отключила электричество Украине из-за русскоязычных людей

Фото: istockphoto/TebNad

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью NEWS.ru заявил, что Венгрия при желании могла бы прекратить поставки электроэнергии на Украину, но пока этого не делает из‑за русскоязычного населения западных склонов Карпат.





По его словам, Будапешт поддерживает дружественные связи с этим регионом и не хочет причинять вред тем, с кем у него тесные связи.



Вассерман добавил, что полный демонтаж энергоснабжения Украины ударил бы прежде всего по территориям, связанным с Венгрией. Если же найдётся техническое решение, позволяющее оставить под напругой лишь восточные области Украины, а Закарпатье — снабжать, тогда, по его мнению, такой шаг возможен.



Парламентарий также предположил, что в случае распада Украины Закарпатье может вернуться в состав Венгрии, хотя, как он считает, вероятность того, что местные жители захотят «воссоединиться» с Россией, выше. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что попытки ЕС политически изолировать Россию провалились, и конфликт на Украине должен решаться дипломатически, а не военным путём.

