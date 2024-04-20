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Дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат заявил, что Европа рискует ввязаться в конфликт с Россией, «последствия которого невозможно предвидеть в условиях существования ядерного оружия». Об этом Мюрат написал в статье в журнале Revue Politique et Parlementaire.
Потомок Наполеона отметил, что в настоящее время Франция находится на критическом этапе, «когда французская нация ускоряет свой упадок и рискует погрузиться в войну». Мюрат подверг критике выбранный политиками Европы курс в отношении Москвы.
Он отметил, что сторонники дипломатии и переговоров, по утверждению фанатиков федералистской Европы, являются изменниками и врагами. Мюрат также призвал к скорейшему мирному завершению конфликта на Украине.
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.
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Он отметил, что сторонники дипломатии и переговоров, по утверждению фанатиков федералистской Европы, являются изменниками и врагами. Мюрат также призвал к скорейшему мирному завершению конфликта на Украине.
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.
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Екатерина Коршунова