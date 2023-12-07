Во Львове задержали уклониста, который переоделся в бабушку

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Во Львове выписали штраф уклонисту, который переоделся в пенсионерку и катался по дороге на лыжах.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Сообщается, что 30-летний мужчина, переодевшись в бабушку и замотавшись гирляндой, покатался на лыжах по дороге, прицепившись к автомобилю.
Позже правоохранители выяснили, что парень в розыске за уклонение от мобилизации. Информацию о нём передали в военный комиссариат.
Ранее председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко заявил, что украинские уклонисты получают поддержку от вузов и торговых центров, что помогает им избежать мобилизации. Эту информацию передает издание Klymenko Time. Тимочко назвал легальной коррупцией ситуации, когда вузы проводят наборы и доборы на «неопределенные факультеты». Он также отметил, что торговые центры, например, устраивают на одну ставку грузчика, для которой предусмотрена бронь от мобилизации, по четыре-пять человек на четверть ставки.
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Позже правоохранители выяснили, что парень в розыске за уклонение от мобилизации. Информацию о нём передали в военный комиссариат.
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Мария Фирсова