Военкомат на Украине обвинил Россию в организации протеста

Фото: iStock/Olena_Z
Волынский областной военкомат на западной Украине обвинил спецслужбы РФ в организации митинга местных жителей, которые требовали отпустить насильно мобилизованных мужчин. Об этом информирует украинское издание «Страна».
Уточняется, что после задержания трех мужчин, между сотрудниками военкомата и местными жителями началась потасовка, в поддерживании и направлении которой военкомат обвинил российские спецслужбы.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Читайте также:
Подполье: Мобилизованные украинцы начали активно сотрудничать с сопротивлением
Пленный: мобилизованные Украины бегут из частей из-за давления экс-заключенных
На Украине назвали соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Читайте также:
Подполье: Мобилизованные украинцы начали активно сотрудничать с сопротивлением
Пленный: мобилизованные Украины бегут из частей из-за давления экс-заключенных
На Украине назвали соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ
Екатерина Коршунова