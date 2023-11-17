ВС РФ нанесли удары по боевикам «Азова»* и «Правого сектора»*

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За минувшую неделю российские военные нанесли 24 массированных удара с помощью БПЛА и высокоточного оружия по местам дислокации боевиков ВСУ, в том числе из нацформирований «Азов»* и «Правый сектор»*. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате ударов поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы «Лиман», оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Азов» и «Правый сектор»», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также в министерстве добавили об успешном поражении российскими военными артиллерийских арсеналов противника, а также складов вооружения и военной техники ВСУ. Также под удары российской армии попали аэродромная инфраструктура и центр подготовки снайперов и инженерного состава армии Украины.
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* Экстремистская организация, запрещенная в России
Элина Позднякова