ВС РФ применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения

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ВС РФ в зоне спецоперации применили зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», использовав зенитные управляемые ракеты с активными головками самонаведения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник, близкий к Минобороны России.
«Россия в ходе специальной военной операции на Украине использовала ЗРС С-400 "Триумф" в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения», - говорится в сообщении.
Уточняется, что данные действия обеспечили успех применения системы по авиации ВСУ.
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