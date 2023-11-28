В Минобороны РФ рассекретили планы ВСУ по биологическому оружию

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Существует вероятность того, что ВСУ могут применить биологическое оружие из-за краха своего контрнаступления. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«В связи с тем, что вооруженным силам Украины, по большому счету, добиться каких-то серьезных успехов в ходе своего так называемого контрнаступления не удалось, министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств», - заявил Кириллов.
По его словам, Киев может специально заразить водоисточники, в том числе питьевую воду, а также продовольствие и корма для животных.
Ранее Кириллов также заявлял, что Украина стала отдельным регионом, где США проводят свои биологические программы. Он отметил, что у России имеются документы, подтверждающие участие Госдепа США в реализации с 2016 года «Программы повышения биобезопасности». То есть, это подтверждает участие США в проведении биологических программ на территориях других государств.
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