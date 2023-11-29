ВСУ потеряли спутниковую связь над ЛДНР и Харьковской областью за неуплату интернета

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Украинская армия потеряла спутниковую связь над территориями ДНР, ЛНР и Харьковской областью за неуплату интернета. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Боевики ВСУ потеряли спутниковую связь над ЛДНР и Харьковской областью. Starlink Илона Маска отключил интернет из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что по Днепру и далее интернет всё же поддерживается, однако скорость соединения очень медленная, а в Николаевской и Херсонской областях связь часто пропадает.
«Для боевиков ВСУ пришло время платить по счетам», - заключил Рогов.
Ранее сообщалось, что Россия может уничтожить спутники Starlink, которые помогают ВСУ наносить удары в ходе украинского конфликта. Хотя Илон Маск, которому эти спутники принадлежат, предупреждал, что они должны использоваться для просмотра, например, Netflix, а не для корректировки атак беспилотников.
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