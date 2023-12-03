Weekly Blitz: Отравление жены Буданова - попытка Зеленского укрепить власть

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Отравление жены руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны, возможно, связано с попыткой президента Украины Владимира Зеленского усилить свою власть.
Об этом сообщает портал Weekly Blitz.
По данном авторов, это обстоятельство свидетельствует об обострении закулисной борьбы в кругах высшего руководства и серьёзных противоречиях между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Будановым.
Ранее сообщалось, что супругу главы ГУР Украины Кирилла Буданова Марианну могли отравить сразу несколькими ядовитыми веществами. Анализы показали, что кроме мышьяка в организм женщины попала ртуть. Сообщалось о том, что несколько сотрудников ГУР и Марианна Буданова оказались в больнице с отравлением тяжелыми металлами. Жена Буданова проживала вместе с ним в его кабинете.
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«Очевидно, что череда отравлений – это часть попыток Зеленского консолидировать свою власть, особенно после принятия раскритикованного решения об отмене президентских выборов в стране, которые должны были пройти в марте 2024 года», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что супругу главы ГУР Украины Кирилла Буданова Марианну могли отравить сразу несколькими ядовитыми веществами. Анализы показали, что кроме мышьяка в организм женщины попала ртуть. Сообщалось о том, что несколько сотрудников ГУР и Марианна Буданова оказались в больнице с отравлением тяжелыми металлами. Жена Буданова проживала вместе с ним в его кабинете.
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Мария Фирсова