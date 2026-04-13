Юрий Дудь* содержит старшего брата, живущего в России
Уехавший из России блогер-иноагент Юрий Дудь* с начала спецоперации перевел своему старшему брату Игорю около трех миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Интервьюер ежемесячно отправляет родственнику по 70 тысяч рублей на жизнь. Чаще всего переводы совершаются от имени его жены Ольги, чтобы избежать лишнего внимания в связи сор статусом иноагента.
Старший брат блогера осенью 2022 года уезжал в Армению после начала мобилизации, но позже вернулся в Москву. До отъезда он 16 лет проработал на госслужбе с зарплатой 170 тысяч рублей в месяц, но трудоустроиться обратно не смог. Сейчас Игорь живет в Лефортово и тщательно скрывает связь с братом — закрыл соцсети и удалил упоминания о родстве.
Напомним, Юрия Дудя* требуют признать террористом и экстремистом в России после интервью с главой РДК** Денисом Капустиным***. После публикации видеообращения российских военных СК РФ начал проверку, а в Москве арестовали квартиру блогера.
