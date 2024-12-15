За сутки ВСУ трижды атаковали гражданские автомобили в Горловке

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Украинская армия с помощью дронов три раза ударили по гражданским автомобилям в Горловке. Об этом пишут РИА Новости.
«Украинские войска трижды за истекшую часть воскресенья атаковали с помощью дронов гражданские автомобили в Горловке в ДНР», — говорится в сообщении издания.
Атаке подверглись автомобили в Никитовском районе города. В одной из машин находился мирный житель, который погиб. Из-за напряженной обстановки ритуальные службы смогли забрать тело погибшего только с наступлением темноты.
Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Перед началом боевых действий население города насчитывало свыше 250 тысяч человек. В Горловке расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.
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