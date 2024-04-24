Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на смерть военкора Еремина

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась из-за отсутствия реакции на Западе из-за смерти в зоне проведения СВО военного корреспондента Сергея Еремина. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства обратилась к генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле с вопросом о том, почему не было дано никаких оценок кровавой деятельности украинских боевиков. По словам Захаровой, 22 апреля отмечалась 70-летняя годовщина вступления России в ЮНЕСКО и Азуле, «наверное, постеснялась омрачить скорбной темой» данное мероприятие.
Захарова также задалась вопросом, как ЮНЕСКО может являться глобальным ориентиром, если ее руководитель демонстрирует полное отсутствие эмпатии к такой трагедии.
Напомним, военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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Захарова также задалась вопросом, как ЮНЕСКО может являться глобальным ориентиром, если ее руководитель демонстрирует полное отсутствие эмпатии к такой трагедии.
Напомним, военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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Екатерина Коршунова