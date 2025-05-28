Зеленский предложил переговоры после массовой атаки дронов на Россию

28 мая 2025, 13:05

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в любом формате и составе

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой в любом формате и составе, передает агентство «УНИАН». Заявление украинского лидера прозвучало после массовой атаки беспилотников на Россию.







«Снова подчеркиваем – в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира мы готовы встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы», – цитируются слова Зеленского в материале.