Зеленский предложил переговоры после массовой атаки дронов на Россию
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в любом формате и составе
Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой в любом формате и составе, передает агентство «УНИАН». Заявление украинского лидера прозвучало после массовой атаки беспилотников на Россию.
«Снова подчеркиваем – в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира мы готовы встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы», – цитируются слова Зеленского в материале.Он также добавил, что готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Российско-украинские переговоры он допускает как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах с участием главы Белого дома Дональда Трампа.