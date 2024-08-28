Зеленский заявил о «серьезном вызове» от России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан» серьёзным вызовом для украинских вооружённых сил. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции.
Зеленский подчеркнул, что Россия располагает значительным количеством разведывательных дронов, которые представляют значительную угрозу для Украины.
Он также добавил, что Вооружённым силам Украины не хватает средств, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО), для эффективного противодействия российским беспилотникам.
«У них очень много дронов-разведчиков… И это действительно серьёзный вызов», — отметил украинский лидер.
Он также добавил, что Вооружённым силам Украины не хватает средств, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО), для эффективного противодействия российским беспилотникам.
«Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая "Орлан"? Очень дорого», — сказал Зеленский, подчёркивая высокую стоимость использования таких систем против относительно недорогих российских дронов.Министерство обороны России ранее отмечало, что беспилотники «Орлан» активно применяются с самого начала специальной военной операции (СВО) и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.
Елена Перлова