Зеленскому посоветовали не надеяться на истребители F-16

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Последняя надежда президента Украины Владимира Зеленского в виде американских истребителей F-16 не изменит положение Вооруженных сил Украины на поле боя в ходе специальной военной операции. Такую оценку дал портал Modern Diplomacy.
«Украина хочет от 100 до 150 F-16. На самом деле им негде их разместить, и мало квалифицированных пилотов, которые бы ими управляли», – заявляет автор материала.Помимо этого, по мнению автора, эти истребители не повлияют на положение украинских военных, так как они сложные в обслуживании, а также составляют слабую конкуренцию российским истребителям за счет плотного покрытия России средствами противовоздушной обороны.
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Алина Юрчак