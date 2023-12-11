Жена генерала Колотовкина посетила кладбище «Вагнера»

Жена генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина Екатерина приехала на кладбище бойцов частной военной компании «Вагнер» в Самарской области.
Фото она разместила в Telegram. На снимках заметен чёрный обелиск перед входом на территорию кладбища, рядом с которым стоят фотографии основателя ЧВК Евгения Пригожина и командира «Вагнера» Дмитрия Уткина.
На другой фотографии видны установленные рядами монументы в виде черных пирамид, которые называют «зубы дракона», пишет издание 63.ru.
Во время СВО бойцы использовали «зубы дракона», чтобы возводить оборонительные рубежи на участках линии боевого соприкосновения.
Ранее сообщалось, что суд Казахстана приговорил 34-летнего жителя Карагандинской области Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам колонии за участие в СВО на Украине в составе российской ЧВК «Вагнер». Как сообщает издание Press.kz, его признали виновным в «наемничестве» и в «совершении тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества».
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На другой фотографии видны установленные рядами монументы в виде черных пирамид, которые называют «зубы дракона», пишет издание 63.ru.
Ранее сообщалось, что суд Казахстана приговорил 34-летнего жителя Карагандинской области Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам колонии за участие в СВО на Украине в составе российской ЧВК «Вагнер». Как сообщает издание Press.kz, его признали виновным в «наемничестве» и в «совершении тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества».
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Мария Фирсова