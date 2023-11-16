Агент Барбоза: «Все выделяющиеся в РПЛ футболисты под пристальным вниманием»

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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что все российские футболисты, которые выделяются в РПЛ своим профессионализмом, находятся под наблюдением различных иностранных клубов.
Он добавил, что Мостовой является очень перспективным игроком и допустил его возможный отъезд.
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