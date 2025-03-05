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Джефф Монсон может заменить Емельяненко-младшего на турнире «Осьминог-5» в Белоруссии

Монсон может заменить Александра Емельяненко в бою против Тарасова в Минске
Джефф Монсон (Фото: ВКонтакте @jeff_monson_ufa)

Джефф Монсон (Фото: ВКонтакте @jeff_monson_ufa)

В Минске 29 марта пройдёт турнир «Осьминог-5». Одним из главных боёв вечера должен был стать поединок-реванш между Александром Емельяненко и Артёмом Тарасовым по правилам бокса.
Однако младший брат легендарного Последнего Императора в очередной раз «не в шутку занемог» и выбыл как минимум на десять месяцев, сообщает портал MMA.Metaratings.ru. Промоутер и ринг-анонсер белорусской лиги «Осьминог» Алексей Самосейко в эксклюзивном интервью сетевому изданию рассказал, кто сможет заменить в заявленном поединке Емельяненко-младшего.

«Буквально сейчас занимаемся переигровкой, поединок будет: Джефф Монсон – Артем Тарасов. Переговоры проходят по причине болезни Александра Емельяненко. Организация работает над этим боем и хочет сегодня сделать анонс», – сказал Самосейко.

По словам младшего из братьев Емельяненко, он отказался от боя с Тарасовым из-за того, что у него «отнялись ноги». Причиной тому стала межпозвонковая грыжа. 43-летнему спортсмену предстоит операция, восстановление после которой займёт около десяти месяцев. В сентябре 2021 года он победил Тарасова единогласным судейским решением в рамках турнира поп-ММА.

Джефф Монсон — известный боец смешанного стиля и бразильского джиу-джитсу. В 2013 году ныне 54-летний спортсмен переехал в Россию, в 2018 году получил гражданство РФ, а в 2023 перестал быть гражданином США. ​MMA.Metaratings.ruЯвляется депутатом VII созыва Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан.

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«Головина нашли "в чистом поле"»: Роман Бабаев рассказал о наиболее удачных трансферах ЦСКА
Исполнительный директор ЦСКА Роман Бабаев вспомнил самые удачные трансферы клуба
05 марта 2025, 13:54

Фото: istockphoto/Andreyuu

Исполнительный директор футбольного ЦСКА Роман Бабаев анонсировал проведение гала-матча в рамках празднования 20-летия победы армейского коллектива в Кубке УЕФА. Затем он вспомнил самые удачные трансферы клуба за последние годы.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru он отметил, что успешных переходов и обменов, причём как «на вход», так и «на выход», было достаточно много. Прежде всего, спортивный функционер вспомнил атакующего полузащитника из Хорватии Николу Влашича.

«Он приходил к нам абсолютным ноунеймом, к тому же через аренду, а в ЦСКА дорос до сборной своей страны, был продан за хорошие деньги и сейчас является ведущим игроком «Торино» в итальянской Серии А. Та же ситуация с Головиным, которого наши селекционеры нашли буквально в чистом поле. — смеётся Бабаев. — За сколько мы его продали в «Монако» — ни для кого не секрет (30 миллионов евро - прим. ред.)».

Он подчеркнул, что вспомнил именно эти трансферы, так как считает их ценными и удачными именно потому, что что клубу удалось найти малоизвестного талантливого игрока и приобрести за сравнительно небольшие деньги. Потом он стал настоящим мастером в команде и ушёл «на повышение», принеся ЦСКА определённую прибыль.

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«Не согласен с Костей Цзю»: Чемпион WBA Вадим Туков оценил победу Бивола над Бетербиевым
Чемпион WBA Вадим Туков оценил объективность победы Бивола над Бетербиевым
05 марта 2025, 13:19

Фото: istockphoto/Kalawin

Победа Дмитрия Бивола в реванше с Артуром Бетербиевым не должна вызывать никаких сомнений, она абсолютно заслужена. Такое мнение высказал обладатель титула WBA International в среднем весе Вадим Туков.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он высоко оценил качество технической и тактической подготовки обоих боксёров, их настрой и заряженность, что сделало матч-реванш таким зрелищным.

«Два крутых боя, пролетевших на одном дыхании. С нетерпением жду третий бой», — сказал чемпион.

Туков отметил, что первый бой, по его мнению, был ничейным. Он, как и многие, даже предполагал, что по окончании поединка рефери поднимет вверх руку Бивола, но этого не произошло. Второй бой Дмитрий выиграл уверенно, не дав повода усомниться в своём превосходстве. Вердикт судьи Джин Лейн, выставивший ничейный счёт по итогам 12 раундов, может вызвать разве что улыбку.

«Ничья? Близкие раунды, вероятно, отдавали Бетербиеву. Допускаю, что в одном углу судья видел бой в ракурсе удачных моментов для Артура», — сказал Туков.

Тем не менее, он не согласился с оценкой прославленного чемпиона Кости Цзю, комментировавшего бой. Тот увидел двукратное преимущество Бивола по раундам — 8:4.

«Я бы поставил по раундам 7:5», — заключил Вадим Туков.

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Комличенко высказался об уходе Карпина и Глебова из «Ростова»
04 марта 2025, 19:16

Фото: iStock/Dziurek

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал недавние изменения в команде, связанные с уходом главного тренера Валерия Карпина и капитана Данила Глебова.
В интервью корреспонденту «РБ Спорт» он отметил, что команда старается не зацикливаться на этих потерях и продолжает работать с оптимизмом.

Комличенко отметил, что уход Глебова и Карпина не сильно сказывается на команде, игроки стараются не зацикливаться на этом. Он добавил, что нет смысла опускать руки и отказываться от игры.

По его словам, у других футболистов, таких как Шанталия, появился шанс проявить себя. Комличенко также напомнил, что Глебов пришел в «Ростов» в молодом возрасте и постепенно завоевывал свое место в команде, поэтому у Даниила сейчас есть возможность сделать то же самое.

Напомним, что новым главным тренером команды стал испанец Джонатан Альба, который ранее работал в штабе Карпина с 2018 года в качестве главного аналитика. Футбольные эксперты и болельщики с интересом ожидают, как изменения отразятся на игре «Ростова» в предстоящих матчах.

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Бабич высказался о борьбе «Спартака» за чемпионство в РПЛ
Бабич: «Спартак» верит в победу в чемпионате РФ по футболу
04 марта 2025, 19:04

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

В «Спартаке» верят в возможность завоевать чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Об этом порталу «РБ Спорт» рассказал защитник «красно-белых» Срджан Бабич.
«Что я думаю о борьбе с «Зенитом» и «Краснодаром» в нынешнем сезоне? Я хочу сказать, что для нас важен каждый матч. Мы верим, что «Спартак» станет чемпионом РПЛ в этом году», — прокомментировал собеседник.
У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» по 40 очков по результатам 19 туров. Команды занимают первое, второе и третье места в турнирной таблице.

Сам Бабич забил два гола, отдав одну голевую передачу в 20 играх за «Спартак». Контракт Бабича действителен до конца июня 2026 года.

Ранее стало известно, какого игрока предлагали купить «Спартаку» зимой.

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Стало известно, кого зимой предлагали «Спартаку»
Зимой «Спартаку» предлагали Мирлинда Даку
04 марта 2025, 18:47

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Кандидатуру форварда команды «Рубин» Мирлинда Даку предлагали рассмотреть «Спартаку» посредники в трансферное окно зимой. Как пишет портал Metaratings.ru, албанский игрок находился в шорт-листе экс-спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала, но сейчас клуб отказался рассматривать кандидатуру.
Даку 27 лет, в его послужном списке за «Рубин» девять мячей с шестью результативными передачами. По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Мирлинда Даку составляет семь миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Спартак» хочет продать Хесуса Медину и подыскивает для крайнего парагвайского полузащитника новый клуб. Уточнялось, что у «красно-белых» твердые намерения на этот счет.

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