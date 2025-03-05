Джефф Монсон может заменить Емельяненко-младшего на турнире «Осьминог-5» в Белоруссии

Джефф Монсон (Фото: ВКонтакте @jeff_monson_ufa)
В Минске 29 марта пройдёт турнир «Осьминог-5». Одним из главных боёв вечера должен был стать поединок-реванш между Александром Емельяненко и Артёмом Тарасовым по правилам бокса.
Однако младший брат легендарного Последнего Императора в очередной раз «не в шутку занемог» и выбыл как минимум на десять месяцев, сообщает портал MMA.Metaratings.ru. Промоутер и ринг-анонсер белорусской лиги «Осьминог» Алексей Самосейко в эксклюзивном интервью сетевому изданию рассказал, кто сможет заменить в заявленном поединке Емельяненко-младшего.
По словам младшего из братьев Емельяненко, он отказался от боя с Тарасовым из-за того, что у него «отнялись ноги». Причиной тому стала межпозвонковая грыжа. 43-летнему спортсмену предстоит операция, восстановление после которой займёт около десяти месяцев. В сентябре 2021 года он победил Тарасова единогласным судейским решением в рамках турнира поп-ММА.
Джефф Монсон — известный боец смешанного стиля и бразильского джиу-джитсу. В 2013 году ныне 54-летний спортсмен переехал в Россию, в 2018 году получил гражданство РФ, а в 2023 перестал быть гражданином США. MMA.Metaratings.ruЯвляется депутатом VII созыва Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан.
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«Буквально сейчас занимаемся переигровкой, поединок будет: Джефф Монсон – Артем Тарасов. Переговоры проходят по причине болезни Александра Емельяненко. Организация работает над этим боем и хочет сегодня сделать анонс», – сказал Самосейко.
По словам младшего из братьев Емельяненко, он отказался от боя с Тарасовым из-за того, что у него «отнялись ноги». Причиной тому стала межпозвонковая грыжа. 43-летнему спортсмену предстоит операция, восстановление после которой займёт около десяти месяцев. В сентябре 2021 года он победил Тарасова единогласным судейским решением в рамках турнира поп-ММА.
Джефф Монсон — известный боец смешанного стиля и бразильского джиу-джитсу. В 2013 году ныне 54-летний спортсмен переехал в Россию, в 2018 году получил гражданство РФ, а в 2023 перестал быть гражданином США. MMA.Metaratings.ruЯвляется депутатом VII созыва Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан.
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