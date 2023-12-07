Экс-биатлонистка сборной РФ Виролайнен выступит за Финляндию на Кубке мира

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
На сайте Финской биатлонной федерации сообщили, что бывшая биатлонистка российской сборной Дарья Виролайнен оказалась в заявке на второй и третий этапы Кубка мира.
До этого Международный союз биатлонистов информировал, что Виролайнен имеет право представлять Финляндию на международных соревнованиях с сезона-2023/24. В 2021 году спортсменка получила финское гражданство.
Виролайнен входит в заявку финской команды на этапы в швейцарском Ленцерхайде, которые пройдут 14-17 декабря, и австрийском Хохфильцене (8-10 декабря).
У 34-летней Дарьи Виролайнен есть российское и финское гражданство. В 2022 году биатлонистка принимала участие в летнем чемпионате Финляндии, заняв второе место в индивидуальной гонке.
Виролайнен (в девичестве - Резцова) имеет в активе золотую и бронзовую медали чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она 2 раза становилась серебряным призером. За сборную РФ выступает младшая дочь олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Кристина, завоевавшая на Олимпиаде в Пекине серебряную и бронзовую медали.
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Виролайнен входит в заявку финской команды на этапы в швейцарском Ленцерхайде, которые пройдут 14-17 декабря, и австрийском Хохфильцене (8-10 декабря).
Виролайнен (в девичестве - Резцова) имеет в активе золотую и бронзовую медали чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она 2 раза становилась серебряным призером. За сборную РФ выступает младшая дочь олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Кристина, завоевавшая на Олимпиаде в Пекине серебряную и бронзовую медали.
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Мария Фирсова