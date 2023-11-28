Экс-тренер «Динамо» Силкин заявил об обязанности команды попасть в топ-3 РПЛ

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил о том, что команда может, и даже обязана попасть в тройку лидеров РПЛ.
Он отметил яркую игру команды.
Отмечается, что сейчас «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с набранными 28 очками.
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«Динамо» будет бороться за тройку, клуб обязан быть там. Сейчас команда нашла свою игра, показывает яркий футбол. Другое дело, что «Динамо» плохо играет с командами из нижней части таблицы, это проблему надо решить. В этом сезоне динамовцы столько очков потеряли в таких играх. Состав есть, иностранцы сильные. За тройку точно поборются», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.
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Мелисса Тимофеева