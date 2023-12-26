Футболист Головин заявил, что скучает по пельменям и хочет жить только в России

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Полузащитник футбольной сборной России и клуба «Монако» (Франция) Александр Головин рассказал, чего ему не хватает в изысканной французской кухне. Он признался, что до сих пор очень скучает по домашним пельменям.
Нынешний сезон можно считать самым успешным в зарубежной карьере российского футболиста. В 15 матчах чемпионата Франции он забил пять голов и сделал две результативные передачи. Пять раз Головин входил в сборную «Лиги 1» по итогам тура. В настоящее время трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.
На вопрос, не хотел бы Александр после окончания футбольной карьеры остаться жить в Европе, он ответил резко отрицательно.
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На вопрос, не хотел бы Александр после окончания футбольной карьеры остаться жить в Европе, он ответил резко отрицательно.
«Нет, только Россия, без вариантов. Как бы хорошо я ни адаптировался здесь, мне слишком нравится в моей стране», — сказал Головин.
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Александр Бойцов