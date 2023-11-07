Футболист Маслов: «Хочу играть в «Спартаке»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что не знает, останется ли в московской команде этой зимой.
При этом, спортсмен отметил, что хотел бы продолжать игру в команде.
Павел Маслов в этом сезоне провёл в составе «Спартака» четыре матча во всех турнирах, а его контракт с командой рассчитан до конца июня 2024 года.
Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на лекции «Вратарь, подаривший надежду» во время марафона общества «Знание» рассказал, что не собирается уезжать из России.
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«Ничего не думаю, буду продолжать работать. Решение принимает тренер. Хочу играть, играть в «Спартаке», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Маслов.
Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на лекции «Вратарь, подаривший надежду» во время марафона общества «Знание» рассказал, что не собирается уезжать из России.
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Мелисса Тимофеева