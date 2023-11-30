Газзаев: «Формат Кубка России устроен довольно неплохо»

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал критику нынешнего формата Кубка России и отметил, что он устроен довольно неплохо.
Критику формата Газзаев счёл пустыми разговорами в пользу бедных.
Он пояснил, что пауза между первым и вторым матчами 1/4 финала Пути РПЛ могут позваолить проработать ошибки и скорректировать планы по реализации своих задач в будущем.
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«Формат Кубка России устроен довольно неплохо. На турнире играет большое количество команд из разных лиг. Что касается критики из-за того, что первый и второй матчи проходят с разницей в три с половиной месяца, это разговоры в пользу бедных. Кубок РФ стараются сделать аналогом Лиги чемпионов и Лиги Европы, но разница в том, что в еврокубках команды играют ранней весной после выхода из группы», — поделился мнением в беседе с RT Газзаев.
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