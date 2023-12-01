ХК «Куньлунь» обыграл в Мытищах лидера Запада КХЛ «Спартак»

Фото: сайт ХК «Куньлунь»
Хоккейный клуб «Куньлунь» одержал домашнюю победу над «Спартаком» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
«Встреча в ледовом дворце «Арена Мытищи» завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев. У китайского клуба отличились Райан Меркли, Девин Броссо, Цзян Фу и Лукас Локхарт, оформивший дубль», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.«Куньлунь» – хоккейный клуб из Пекина, образованный в 2016 году. Команда Виктора Игнатьева уже несколько лет тренируется и проводит домашние матчи в Мытищах, отметила глава муниципалитета.
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